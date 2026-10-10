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Hatay Altınözü'nde park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü öldü.

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İlçe girişinde meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı; kamyonet sürücüsü H.H. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Altınöz (19) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, ilçe girişinde park halindeki kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü H.H. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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