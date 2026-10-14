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Hatay Altınözü'nde dron destekli operasyonda kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği tespit edilen zanlı, dron destekli operasyonda gözaltına alındı ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 150 gram kubar esrar ile 56 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüpheli H.Z'nin Hanyolu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

Dron destekli operasyonda ormanlık alanda 1 kilo 150 gram kubar esrar ve 56 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli H.Z. ekiplerce gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: AA
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