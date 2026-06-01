Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında dalıştan dönen dalgıçlar, bir balinayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Balina bir süre takip edildikten sonra gözden kayboldu.
Hatay Dalış Merkezi üyeleri, dalış etkinliğinden tekneyle kıyıya döndükleri sırada Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu noktanın yakınlarında hareketlilik fark etti.
Suda balina olduğunu anlayan dalgıçlar, bir süre takip ettikleri canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Balina daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz