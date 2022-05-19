Hatay'a şehit ateşi düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'a şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
 - Güncelleme:

ZEYTİN Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in (24) acı haberi Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine ulaştı.

ZEYTİN Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in (24) acı haberi Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine ulaştı.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 13 Mayıs günü teröristlerin düzenlediği havan saldırısında yaralanıp, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, şehit oldu. Şehit Şenel'in acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Aydınlı Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.Ailenin 4 çocuğundan biri ve bekar olan şehit Haydar Şenel'in cenazesi, öğlende Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Zeytin Dalı, Kırıkhan, Hatay, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title