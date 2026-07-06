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Hatay için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın batı ilçelerinde gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Hatay'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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