Hastaneden Ayrılan Polis Memurunun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören polis memuru İsmail Tarhan, hastaneden izinsiz ayrıldıktan bir hafta sonra cansız bedeni bulundu. Arama çalışmaları sonucunda Tarhan'ın cesedi Dicle Nehri kenarında bulundu.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Polis memuru İsmail Tarhan, rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürerken 6 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınmadı. Ekipler bir hafta sürdüğü arama çalışmalarıyla Tarhan'ın cansız bedenine ulaştı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 35 yaşındaki polis memuru İsmail T., akciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım günü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edildi. İsmail Tarhan'ın, tedavisi sürdüğü sırada yetkililerden izin almadan 6 Kasım günü hastaneden ayrıldığı ortaya çıktı.

Ailesinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğün bünyesindeki polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) AFAD, UMKE ve Ankara ile Hatay'dan gelen kurbağa adamların katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının 7'nci gününde Tarhan'ın cansız bedeni Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Dicle Nehri kenarında bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tarhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
