Antalya'da doktor ve hemşireleri darbettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir hastanede, tedavi gören hastanın yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede meydana geldi. Olayda doktor ve 3 hemşire yaralandı, anne ve 2 kızı gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde görevli doktor ve 3 hemşireyi darbettiği öne sürülen anne ile 2 kızı gözaltına alındı.
Serik Devlet Hastanesi Göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören kocasına bakılmadığını iddia eden S.B, kızları F.B. ve S.B. ile görevli doktor arasında arbede yaşandı.
Arbedede doktor ve 3 hemşire yaralandı.
Hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.
"Beyaz kod" verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları 3 hasta yakınını emniyete götürdü."
Kaynak: AA / Servet Tümer