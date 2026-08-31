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Erdemli'de Çöp Kutusunda Bebek Bulundu: 16 Yaşındaki Anne Tutuklandı

Erdemli'de Çöp Kutusunda Bebek Bulundu: 16 Yaşındaki Anne Tutuklandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi, çöp kutusunda yeni doğmuş kız bebek buldu. Tuvalette doğum yapıp bebeği çöp kutusuna attığı tespit edilen 16 yaşındaki H.E.Y. tutuklanırken, annesi R.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve babasının tespit edildiği öğrenildi.

MERSİN'de Erdemli Devlet Hastanesi'nde bir temizlik görevlisi, çöp kutusuna bırakılmış halde bir kız bebek buldu. Bebeği, hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, çöp kutusuna attığı belirlenen H.E.Y. (16), tutuklandı.

Olay, 27 Ağustos'ta Erdemli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Annesi R.H. ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle acil servise giden H.E.Y., iddiaya göre, hastanenin tuvaletinde doğum yaptı. H.E.Y., dünyaya getirdiği bebeği, çöp kutusuna attıktan sonra tedaviye alındı. Bu sırada tuvalette temizlik yapan bir görevli, çöp kutusundaki bebeği fark edince durumu hastane yönetimine bildirdi. Muayenenin ardından bebek, tedaviye alındı. Ayrıca H.E.Y. ile R.H.'nin hastaneye girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ANNE İLE KIZI GÖZALTINA ALINDI

İhbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mersin ve Erdemli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla H.E.Y. ile annesi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen H.E.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, annesi R.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hastanede tedavisi süren bebeğin durumunun iyi olduğu, babasının da tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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