Hastane Rampasında Düşme Tehlikesi: Duyarlı Vatandaş Çözüm Aradı
Bolu'da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kumlu rampasında düşen vatandaşlar, yola tepki videosu çekerken bir kadının daha düşüşüne tanıklık etti. rampaya yapay merdiven yapmak için kazma kullanan bir vatandaş dikkat çekti.
Hastanenin kestirme rampasında düştü: Yola tepki videosu çekerken biri daha düştü
Hastane yolunu kestirmeden geçmek isteyenler düşme tehlikesi yaşıyor
Duyarlı vatandaş aracında bulunan kazmayla yapay merdiven yaptı
BOLU - Bolu'da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kumlu rampadan çıkarken düşen bir vatandaş yola tepki için video çektiği esnada bir kadının da düşüşünü kayda aldı. Tepkilere neden olan rampaya bir vatandaş ise aracındaki kazma yardımıyla yapay merdiven yaptı.
Bolu'daki İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkına araçlarını bırakan bazı vatandaşlar, resmi yolu kullanmak yerine kumlu bir rampayı kullanarak kestirmeden ulaşmaya çalışıyor. 8 metre yüksekliğindeki toprak tepeden çıkmayı tercih edenler düşme tehlikesi yaşıyor. Rampada düşen bir vatandaş yola tepki için video çektiği esnada bir kadının da düşüşünü kayda aldı. Tepkilere neden olan rampaya bir vatandaş ise aracındaki kazma yardımıyla yapay merdiven yaptı. O anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.