Haberler

Ereğli'de El Freni Çekilmeyen Araç 5 Kişiyi Yaraladı

Ereğli'de El Freni Çekilmeyen Araç 5 Kişiyi Yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hastane önünde park edilen bir otomobilin el freni çekilmemesi nedeniyle kayması sonucu, durakta bekleyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hastane önünde el freni çekilmeden park edilmesi nedeniyle kayan otomobil, 5 kişiye çarparak yaraladı.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkerim O., 67 AGE 731 plakalı otomobilini park edip el frenini çekmeden indi. Kaymaya başlayan otomobil, durakta dolmuş bekleyen yayalara çarptı. Otomobil, durağın hemen yanındaki simit tezgahına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gül D., Serpil E., Emine A., Mustafa Ö. ve Selma K. hemen yakındaki hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Sürücü Abdülkerim O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında
Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Hayko Cepkin: Zaten bu saate kadar çağrılmadığım için gocunuyordum

İfadeye çağrılan Hayko Cepkin sessizliğini ironik bir dille bozdu
İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlü şarkıcının merakla beklenen test sonucu çıktı
Feyza Altun'un Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

Ahbap soruşturmasında Feyza Altun da ifade verdi
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu

Bu adamın aslında kim olduğunu duyunca şoke olacaksınız
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten