Hastane bahçesine giren çakal böyle görüntülendi - Haberler

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Hastane bahçesine giren çakal böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Sedat Özata - Güncel
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Hastane bahçesine giren çakal böyle görüntülendi Niksar Devlet Hastanesi'nin bahçesinde görülen tilkilerin ardından, şimdi de bir çakal vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı Tokat'ın Niksar ilçesinde hastane bahçesine giren çakal, bir vatandaşın tarafından görüntülendi.

Hastane bahçesine giren çakal böyle görüntülendi

Niksar Devlet Hastanesi'nin bahçesinde görülen tilkilerin ardından, şimdi de bir çakal vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde hastane bahçesine giren çakal, bir vatandaşın tarafından görüntülendi.

Niksar Devlet Hastanesi'nin bahçesinde görülen tilkilerin ardından, şimdi de bir çakal vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç otoparkında dolaşan ve daha sonra acil servisin arka tarafından ormanlık alana ilerleyen çakal görenleri şaşırttı.

Hastaneye bir yakınını getirdiğinde çakalı fark eden Hüseyin Koç, "Acil servisin bahçesinde beklerken, baktım bir tane çakal geldi bahçede bir süre dolaştı. Ağacın dibinde yiyecek bir şeyler buldu, yiyeceği aldı bir müddet orada kaldı. Bende o esnada cep telefonu ile çektim. Pekte zararlı gözükmüyordu, sanırım açlıktan dolayı hastane bahçesine inmiş. Yaşam alanları daraldığı için hayvanlar biraz daha şehir içlerine inmeye başladılar. Hastanede biraz şehir dışında ve ormanlık alana yakın olduğu için yiyecek bulma durumu daha fazla" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Güncel

Devlet Hastanesi Niksar Tokat Güncel Haberler

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