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Hasta Nakil Aracının Freni Boşaldı, Binaya Çarptı

Hasta Nakil Aracının Freni Boşaldı, Binaya Çarptı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde el freni boşalan hasta nakil aracı, park halindeyken hareket ederek bir binaya çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, el freni boşalan hasta nakil aracının binaya çarpması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Atatürk Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta park halinde bulunan 81 AAD 200 plakalı hasta nakil aracı, el freni boşalınca hareket etti. Yaklaşık 30 metre geriye giden araç, bir binanın giriş kapısına çarparak durdu. Kapıda ve araçta hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
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