Hassa'da 66 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Hatay'ın Hassa ilçesinde iki gündür haber alınamayan 66 yaşındaki Eşe Bulut'un evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından bulunan kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi. Olayla ilgili otopsi yapılacak.
Hatay'ın Hassa ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
Eşe Bulut'tan (66) iki gündür haber alamayan yakınları, kadının yaşadığı beş katlı apartmanın üçüncü katındaki dairesine giderek kapıyı çaldı.
Bulut'un seslere cevap vermemesi üzerine kapıyı kırarak eve giren yakınları, kadını hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulut'un öldüğünü tespit etti.
İncelemelerin ardından Bulut'un cenazesi, Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.
Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel