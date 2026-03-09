Hasene Yardım Derneği Kerkük ve Diyala'da ramazan kumanyası dağıttı

Almanya merkezli Hasene Yardım Derneği, Irak'ın Kerkük ve Diyala kentlerinde ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı.

Kerkük'te Orta Doğu Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen gıda kumanyası dağıtımından 1750 ihtiyaç sahibi aile faydalandı.

Hasene Derneği İsveç Koordinatörü Halil Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kerkük merkezi ile kente bağlı ilçe ve kasabalarda ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda kumanyası dağıttıklarını söyledi.

Beyatlı, dağıtımların kente bağlı Altunköprü ve Yaycı nahiyelerinin yanı sıra Diyala kentine bağlı Hanekin ilçesinde de yapılacağını kaydetti.

Bu ramazan Irak ile birlikte dünya genelinde 85 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını aktaran Beyatlı, kumanya paketinde aileye bir hafta yetecek gıda maddeleri bulunduğunu pakette, sıvı yağ, pirinç, mercimek, un, tuz ve hurma gibi farklı gıdaların bulunduğunu söyledi.

Kerkük'te faaliyet gösteren Orta Doğu Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinan Terzi ise, Ramazan ayında bu tür çalışmaların önemli olduğunu hatırlattı.

Kentteki ihtiyaç sahiplerine ramazan yadımı sunan Hasene Derneğine teşekkür eden Terzi, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da Kerkük'ü unutmadıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Gıda kumanyası dağıtımını kendilerinin üstlendiklerini belirten Terzi, önümüzdeki hafta toplu iftar sofrası etkinliği, kıyafet dağıtımı ve ayni yardım çalışmasının da yapılacağını söyledi.

Kerkük sakinlerinden Muhammed Ömer, bu ramazan ayında da Kerkük'teki ihtiyaç sahipleri için gereğini yapan Hasene derneğine teşekkür ederek, dernek yöneticilerine minnettar olduklarını belirtti.

Hasene Derneğinin her ramazan Kerkük'e gelip yardım dağıttığını belirten Leyla Ilevi ise, "Aldığımız gıda kumanyasında ihtiyaç duyduğumuz her şey var." dedi.