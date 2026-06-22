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Mersin'de bir kadının haşema ile havuza alınmadığı iddiasına tutuklama

Mersin'de bir kadının haşema ile havuza alınmadığı iddiasına tutuklama
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Mersin'de bir sitede haşema ile havuza alınmadığı iddiası üzerine gözaltına alınan site görevlisi Baran D., adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla tutuklandı.

MERSİN'de A.T. (35) isimli kadının haşema ile site havuzuna alınmadığı iddiası üzerine gözaltına alınan site görevlisi Baran D., adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla tutuklandı.

Olay, 16 Haziran'da saat 11.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site yönetimi havuza haşema ile girilmesini yasakladı. Sitede yaşayan ve çocuğunu görmek için havuz başına gelen A.T.'nin, üzerindeki haşema nedeniyle alınmadığı öne sürüldü. O anları, cep telefonuyla görüntüleyen A.T., sanal medyada paylaştı.

SİTE GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda sitenin yöneticisi Mehmet G. ve görevli Baran D., hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından gözaltı kararı alındı. Baran D., 19 Haziran'da gözaltına alınırken, Mehmet G.'nin yurt dışında olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen görevli Baran D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Baran D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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