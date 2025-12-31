Hasankeyf'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi yapıları beyaza bürüdü. Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızk Camisi, Sultan Süleyman Camisi ve daha birçok yapı karla kaplanarak güzel görüntüler oluşturdu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde etkili olan kar yağışıyla tarihi yapılar karla kaplandı.
Kar yağışıyla beyaza bürünen Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızk Camisi, Sultan Süleyman Camisi, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi ile ilçe merkezi güzel görüntüler oluşturdu.
Karla kaplanan tarihi yapılar ve ilçe merkezi dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel