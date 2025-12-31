Haberler

Hasankeyf'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü

Hasankeyf'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi yapıları beyaza bürüdü. Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızk Camisi, Sultan Süleyman Camisi ve daha birçok yapı karla kaplanarak güzel görüntüler oluşturdu.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde etkili olan kar yağışıyla tarihi yapılar karla kaplandı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızk Camisi, Sultan Süleyman Camisi, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi ile ilçe merkezi güzel görüntüler oluşturdu.

Karla kaplanan tarihi yapılar ve ilçe merkezi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi