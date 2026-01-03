Haberler

Batman'da yol açma çalışmaları sürüyor

Batman'da yol açma çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yol açma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Ekipler, kapalı köy yolunun bulunmadığını ve 270 kilometrelik yol ağında kar temizleme çalışmalarını sürdüğünü açıkladı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı köylerde, kar yağışının ardından yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

İl Özel İdaresi ile Hasankeyf Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçede kapalı köy yolu bulunmadığı aktarılan açıklamada, 270 kilometrelik yol ağında kar temizleme ve yol açma çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin Gercüş ilçesindeki yollarda sürdürülen çalışmalara da destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı

Saldırılarda öldüğü söylenen savunma bakanı sığınaktan açıklama yaptı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı

Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil