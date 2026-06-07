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Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek için Ilısu Baraj Gölü'ne giren Serhat Songur (25) boğularak hayatını kaybetti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Üçyol köyü mevkisinde serinlemek için Ilısu Baraj Gölü'ne giren Serhat Songur (25) bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Songur, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Songur, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Hasankeyf Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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