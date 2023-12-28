Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında İmrak, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Aksoy da ziyaretten memnuniyetini dile getirdi. Kaymakam İmrak daha sonra Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'i yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti.
Aksoy'un Dargeçit ilçesindeki makamına gerçekleştirilen ziyarette İmrak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaymakam İmrak, daha sonra Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralini (HES) yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.