Hasankeyf Kaymakamı İmrak, Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Hasankeyf Kaymakamı İmrak, Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Kurban Bayramı'nda Selahaddin Eyyubi Camisi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayram namazını kıldı ve bayramlaşma gerçekleştirdi. İmrak, bayramların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayram namazı için Selahaddin Eyyubi Camisi'ne gelen İmrak, burada vatandaşlarla saf tutup bayram namazını kıldı.

İmrak, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirten İmrak, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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