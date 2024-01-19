Hasankeyf İlçesinde Karne Dağıtım Töreni

Hasankeyf ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.

Saklı İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğrencilerine karnelerini veren öğretmenler, onlara tavsiyelerde bulundu.

Tatil ve karne heyecanını yaşayan öğrenciler, sevinçlerini öğretmenleriyle paylaştı.

Okul Müdürü Ahmet Yavuz, dönem boyunca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yaptıklarını belirtti.

Yavuz, "Öğrencilerimizle karne heyecanını birlikte yaşadık. Kısa bir süreliğine ara verdik ve tekrar buluşacağız. Ara tatilde bol bol kitap okumalarını ve dinlenip eğlenmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.