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Hasankadı'da çamura saplanan inek iş makinasıyla kurtarıldı

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Bartın'ın Hasankadı beldesinde çamura saplanan bir inek, iş makinası yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

BARTIN'ın Hasankadı beldesinde çamura saplanan inek iş makinası yardımıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında beldeye bağlı Baydanlar Mahallesi Kırlangıç Şelalesi yolu üzerinde meydana geldi. Fevzi Akdoğan'a ait inek, şelale yolunun alt tarafındaki çamura saplandı. Akşam saatlerine kadar geri dönmeyen ineğini aramaya çıkan Akdoğan, çamura saplandığını gördü. Akdoğan, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediyeye ait kepçe ve halat yardımıyla saplandığı çamurdan kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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