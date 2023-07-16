Hasanbeyli'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, hava ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 10 dekar alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Hasanbeyli'deki orman yangını kontrol altına alındı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman yangını hava ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor.
Hasanbeyli'nin, Çokaklı köyü Aygır mevkiinde başlayan orman yangınını 10 arazöz, 6 su ikmal tankı, 2 uçak, 4 helikopter, 100 personel ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Yangında 10 dekar alanın yandığı tahmin ediliyor.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Güncel