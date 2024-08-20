Hasanbeyli'de Kırsal Deprem Konutları 1 Ay İçinde Tamamlanacak

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinden yapımı devam eden kırsal deprem konutları 1 ay içerisinde tamamlanmış olacak. Çolaklı Köyü'ndeki evlerin inşaatında incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, "148 metrekare, radya temel üzerine, perde beton, her bir konuta yaklaşık 18 ton demir kullanılarak villa diyebileceğimiz lüks konutları hemşerilerimize yapmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Yılmaz'ın inceleme ziyaretinde Hasanbeyli Kaymakamı Ahmet Dervişoğlu, Hasanbeyli Belediye Başkanı Şevket Yumrutepe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun, AFAD İl Müdürü Mehmet Alboğa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Hasanbeyli İl Genel Meclis Üyeleri de yer aldı. İncelemelerinin ardından konuşan Vali Yılmaz, "Hasanbeyli İlçemizin Çolaklı Köyünde deprem konutlarımızın olduğu bölgedeyiz. Şu anda bulunduğumuz bölgede 21 konutumuz 1 ay içinde tamamlanmış olacak. 148 metrekare, radya temel üzerine, perde beton, her bir konuta yaklaşık 18 ton demir kullanılarak villa diyebileceğimiz lüks konutları hemşehrilerimize yapmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimize en güzel konutları yapma gayreti içindeyiz. 1 ay içinde inşallah burası tamamlanacak. Yine bu bölgemizde Şekeredere'de, Yeşilyurt'ta, Dervişiye ve Kalecik'teki konutlarımız yapımı devam ediyor. Bu konutlarımızın anahtarlarını en kısa zamanda hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, yüklenici firmaya, bütün mühendislerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Konutlarımızın Hasanbeyli ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,