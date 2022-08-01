Hasan Mert'in maganda kurşunuyla ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı GAZİANTEP'te, sokakta karnına maganda kurşunu isabet eden Hasan Mert Üzüm'ün (15) ölümüne neden olan Mehmet Bozkurt, tutuklandı. GAZİANTEP'te, sokakta karnına maganda kurşunu isabet eden Hasan Mert Üzüm'ün (15) ölümüne neden olan Mehmet Bozkurt, tutuklandı. Ekiplerin takibiyle Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalanan Bozkurt'un üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay, 30 Temmuz gecesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Mert Üzüm, sokakta yürürken karnına maganda kurşunu isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Üzüm, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Mert Üzüm, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, polis ekipleri ise tabancayı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. ÜZERİNDEN RUHSATSIZ 2 TABANCA ÇIKTI Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın olduğu mahalle ve çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Titiz çalışmayla şüphelinin, Mehmet Bozkurt olduğu tespit edildi. Kaçan Bozkurt'un, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gittiği belirlendi. Ekipler, takibe aldığı Bozkurt'u Birecik'te otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan Bozkurt'un üzerinde 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Ekipler, tabancalara el koydu. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Bozkurt, adliyeye sevk edildi. Mehmet Bozkurt'un, savcılık ifadesinde, tabancasıyla rastgele havaya ateş açtığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Bozkurt, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Güncel Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş Mehmet Bozkurt Hasan Mert Bozkurt Güncel Haberler

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