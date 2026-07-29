Haberler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Anıl Havacılık arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Anıl Havacılık arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Anıl Havacılık Uçuş Okulu arasında, havacılık alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması amacıyla eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Anıl Havacılık Uçuş Okulu arasında, havacılık alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması amacıyla eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 3 yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında havacılık alanındaki lisans ve ön lisans öğrencilerinin staj ve işletmede mesleki eğitim uygulamalarını Anıl Havacılık bünyesinde gerçekleştirmeleri planlanıyor.

İş birliğiyle öğrencilerin üniversitede edindikleri teorik bilgileri sektör uygulamalarıyla pekiştirmeleri, mesleki deneyim kazanmaları ve kariyer olanaklarını geliştirmeleri amaçlanıyor.

Protokol kapsamında ayrıca seminer, oryantasyon ve kariyer etkinlikleri düzenlenmesi, mezunların istihdam süreçlerine yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

HKÜ Rektörü Gül Rengin Küçükerdoğan, öğrencilerin teorik bilgilerini sektör deneyimiyle bütünleştirmelerini önemsediklerini belirtti.

İş birliğinin öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine ve havacılık sektörüne daha donanımlı şekilde hazırlanmalarına katkı sağlayacağını ifade eden Küçükerdoğan, sektör-üniversite iş birliklerinin öğrencilerin kariyer yolculukları açısından önemli olduğunu kaydetti.

HKÜ Rektörlüğünde düzenlenen imza törenine Küçükerdoğan'ın yanı sıra Anıl Havacılık Uçuş Okulu Müdürü Ahmet Anılar, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı M. Fatih Hasoğlu, Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Gül Çıkmaz ve Meslek Yüksekokulu Müdürü İbrahim Bilir katıldı.

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
92 yaşındaki kadın tarlada yanmış halde bulundu

Tarlada kabus anları! 92 yaşındaki kadın korkunç halde bulundu
Trump, Senatör Graham'ın cenazesinde uyuyakaldı! O anlar gündem oldu

Trump'a bak sen! Uyurken kameralara yakalandığı yer pes dedirtti
Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Görüntü fena! Köpeğinin ihaneti çobanı dehşete düşürdü

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
Uçağa 100 kulak tıkacıyla bindi! Nedeni duyanları gülümsetti

Uçağa 100 kulak tıkacıyla bindi! Nedeni duyanları gülümsetti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti