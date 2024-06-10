İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay! Tuvalette köpeği istismar ederken öğrencilere suçüstü yakalandı

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tuvaletinde köpeğe istismar ettiği sırada öğrenciler tarafından yakalanan temizlik personeli, başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

FAKÜLTE TUVALETİNDE KÖPEĞİ İSTİSMAR ETTİ

7 Haziran'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi'ndeki olayda, rektörlük binasında temizlik görevlisi olarak çalışan kişinin, Veteriner Fakültesi'nde bulunan bir köpeği alıp, İlahiyat Fakültesi'nin tuvaletine getirerek, istismarda bulunduğu iddia edildi. Köpeğin istismar edildiğini fark eden öğrenciler, durumu üniversite yetkililerine bildirdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınan temizlik personeli, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Harran Üniversitesi Rektörlüğü'nün, konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında temizlik personeli görevden uzaklaştırıldı.