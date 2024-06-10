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İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay! Tuvalette köpeği istismar ederken öğrencilere suçüstü yakalandı

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Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir temizlik personeli, Veteriner Fakültesi'nden aldığı köpeği tuvalette istismar ederken öğrencilere yakalandı. Öğrencilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine temizlik personeli hakkında soruşturma başlatılıp görevinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tuvaletinde köpeğe istismar ettiği sırada öğrenciler tarafından yakalanan temizlik personeli, başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

FAKÜLTE TUVALETİNDE KÖPEĞİ İSTİSMAR ETTİ

7 Haziran'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi'ndeki olayda, rektörlük binasında temizlik görevlisi olarak çalışan kişinin, Veteriner Fakültesi'nde bulunan bir köpeği alıp, İlahiyat Fakültesi'nin tuvaletine getirerek, istismarda bulunduğu iddia edildi. Köpeğin istismar edildiğini fark eden öğrenciler, durumu üniversite yetkililerine bildirdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınan temizlik personeli, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Harran Üniversitesi Rektörlüğü'nün, konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında temizlik personeli görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (12)

Gunes Erdm:

Bi yapmadığınız bu kalmıştı. süslümanlar

35
85
yanıtYanıtla
suskun çocuk null:

Kusursuz olan islamiyet'tir, insanlar değil.

yanıt97
yanıt9
Free Palestine:

Başlık da, tam senin algına hizmet edecek şekilde atılmış! İçeriği okumanı, zihnini de değiştirmeni tavsiye ederim.

yanıt48
yanıt2
Cem Demirkaya:

Uyutun gitsin

83
0
yanıtYanıtla
Ubeydullah Kılınçaslan:

Köpeklerin toplanmasına karşıyım ama bazen böyle pislikler yüzünden belki de hayırlı olur diye düşünüyorum

44
3
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Özcan Özcan:

NE VARSA HACIDA HOCADA VAR DİYE BİR LAF VAR NE KADAR DA DOĞRU.BİR DE AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN SÖZÜ VAR PULUM OLSA MESCİDDE MOLLA DİYE DEVAM EDİYOR.

8
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Medeni Direkci:

konunun hacı hoca ile ilgisi ne?

yanıt29
yanıt1
AdamınBiri:

özcanın hocası temizlik görevlisi galiba o yüzden :D

yanıt11
yanıt1
Alkurt:

Dincilik, dindar baska BIR sey

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Abdullah KARAMAN:

sokak köpeklerini insanların kötülüğünden korumak için bence uyutun.

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