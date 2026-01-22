Haberler

Harran Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavlar ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Harran Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Ocak 2026'da yapılacak bütünleme sınavlarını 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında erteledi. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak.

Harran Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak bütünleme sınavların ertelendiğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, il genelinde ve bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırması beklendiği için tedbir alındığı belirtidi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemize bağlı tüm akademik birimlerde 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek bütünleme sınavları 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında ilgili akademik birimin açıklayacağı bir tarihe ertelenmiştir. Ayrıca üniversitemizde görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz 23 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray'da mutlu son! Yıldız isim bu gece İstanbul'a geliyor
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu