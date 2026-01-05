Haberler

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına ara verildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü bulmak için yürütülen arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Arama çalışmaları yeniden havanın aydınlanmasıyla başlayacak.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD ekiplerinin de bulunduğu 175 personel, kanalda ve dışında yaklaşık 60 kilometrelik bir alanda arama çalışması yapıyor.

Harran Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda AFAD ekipleri, sulama kanalının geçtiği Suriye tarafında da arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

