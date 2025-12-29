Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen bir otomobildeki 4 kişi için kurtarma ekipleri seferber oldu. Olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans gönderildi.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Harran Belediye Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip ediyor.
Kaynak: AA / Abdullah Akkurt - Güncel