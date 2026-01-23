Haberler

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Devrilen otomobildeki yolculardan biri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Mehmet Reşit Bal (34) kontrolündeki 45 R 6326 plakalı otomobil, Gürgelen Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Huriye Bal (31), Halime Nur Bal (10), Fatma Gül Bal (8), Ömer Halis Bal (6), Ahmet Emin Bal (5), İsa Bal (2), bebek Meryem Bal ve Fatma Kahraman (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Halis Bal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Abdullah Akkurt - Güncel
500

