Harran'da Motosiklet Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Emrullah Aktaş (15), hayatını kaybetti. Harran ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde Emrullah Aktaş'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, şarampole devrildi. Kazada, Aktaş ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emrullah Aktaş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.