Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz için başlatılan arama çalışmaları 12. günde sürüyor. 135 kişilik ekip, 22 kilometrelik alanda çalışmalara devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 12. günde devam ediyor.

Kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD personelinin de bulunduğu 135 kişilik ekip, kanal içerisinde ve dışında yaklaşık 22 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

Bölgede ikamet eden bazı vatandaşların gönüllü destek olduğu arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
