Harput'un Tarihi Güzellikleri Yoğun Sisle Bütünleşti

4 bin yıllık tarihi Harput siste kayboldu

ELAZIĞ - Elazığ'da yağmurla birlikte etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi, sisin oluşturduğu mistik atmosferle eşsiz bir güzellik kazandı. Sisle bütünleşen tarihi mekanlar, ayrı bir güzelliğe büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sağanak yağışı, Elazığ genelinde etkisini göstermeye başladı. Yağışla birlikte kent genelinde yoğun sis oluştu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis, Elazığ'ın 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Harput Mahallesi'nde eşsiz bir atmosfer oluşturdu. Medeniyetler beşiği olarak anılan ve tarihi mekanlarıyla ünlü Harput, sisin etkisiyle adeta bir görsel şölene dönüştü. Yoğun sis, tarihi mekanların görünürlüğünü de büyük ölçüde azalttı.