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Harput'un Tarihi Güzellikleri Gece Fotoğraflarıyla Hayran Bırakıyor

Harput'un Tarihi Güzellikleri Gece Fotoğraflarıyla Hayran Bırakıyor
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Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde tarihi yapılar ve doğal güzellikler, uzun pozlama tekniğiyle gece görüntülendi. Urartu'dan Osmanlı'ya uzanan zengin bir geçmişe sahip bölge, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki tarihi ve doğal güzellikler, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Milattan önce 3 binin ortalarında Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrilen Harput Kalesi ile yerleşimin başladığı mahallede, Bizans, Artuklu, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapılar ve mekanlar bulunuyor.

Tarihi ve kültürel zenginliği ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Harput, tarihi ve doğal güzellikleriyle de fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Gündüz olduğu kadar gece de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunan mahalledeki Harput Kalesi, Ulu Cami, Sarahatun Camisi, Arap Baba Türbesi, Ahmet Bey Camisi gibi yapılar, gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflandı.???????

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Kültür Sanat Osmanlı Güncel turist Harput Turizm Kültür Sanat Doğa

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