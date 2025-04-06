Berhan Şimşek genel başkanlık yarışında saf dışı kaldı! Kurultay'da tek aday Özgür Özel

CHP kurultayında flaş gelişme! Özgür Özel yarışta tek başına kaldı
Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

Başvuruyu 5 dakika ile kaçırdı, soluğu Özel'in yanında aldı
CHP kurultayında Deniz Baykal krizi

CHP kurultayında Deniz Baykal krizi
Görüntüler ortalığı karıştırdı! 'İETT'yi patlattık' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı

"İETT'yi patlattık" dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Tercih Süresi Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için tercih işlemlerinin 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Aday Tercih işlemlerinin 18 Nisan 2025'te sona ereceğini hatırlattı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Aday Tercih işlemleri (2025-MSÜ) 24 Mart 2025 tarihinde başlamış olup 18 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.