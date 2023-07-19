Harp Malulü Gaziler Derneği Erzurum Şubesi, yaralanan Jandarma Astsubay Başçavuş'u ziyaret etti

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi yönetimi, Pasinler ilçesinde meydana gelen bir kavgaya müdahale ederken yaralanan Jandarma Astsubay Başçavuş Mustafa Yaşar'ı hastanede ziyaret etti. Dernek başkanı, Yaşar'ın başına gelenlerin üzüntü verici olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi yönetimi geçtiğimiz günlerde Pasinler ilçesinde meydana gelen bir kavgaya müdahale ederken yaralanan Jandarma Astsubay Başçavuş Mustafa Yaşar'ı hastanede ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Jandarma Astsubay Başçavuş Mustafa Yaşar'ın başına gelenlerin üzüntü verici olduğunu belirterek, "Pasinler ilçesi Taşağıl Mahallesindeki kavga ve olaya müdahale ederken, bir şahıs tarafından koca bir taşla yaralanarak, sol gözünü kaybeden, burnu ve çenesi kırılan, vücudunun bazı yerlerinde yaralanma meydana gelen, Pasinler Jandarma Karakol Komutan Vekili Trafikçi Jandarma Astsubay Başçavuş Sayın Mustafa Yaşar'ı tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ziyaret ettik. Mustafa Başçavuşa geçmiş olsun dileklerimizi ifade ederek, Allah'tan acil şifalar diledik. Bir Erzurum'lu olarak, Erzurum'un ilçesi ve mahallesinde meydana gelen bu olaydan dolayı derin üzüntü içerisinde olduğumu ifade ederek, bu tür olayların son bulmasını istiyorum. Bu olayı ve kişileri şiddetle kınıyorum. Askere ve polise kalkan hain eller kırılsın." dedi. - ERZURUM