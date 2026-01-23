Haberler

Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı yoluna kaya parçaları düştü

Güncelleme:
Bilecik'te Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı yoluna düşen kaya parçaları, jandarma ekipleri tarafından kaldırıldı. Ulaşım, yapılan çalışmalar sonrası normale döndü.

Bilecik'te Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı yoluna düşen kaya parçaları, jandarma ekiplerince kaldırıldı.

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Harmanköy tarafında bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı çıkışı yolunda kaya parçalarının düştüğünü gördü. Kaya parçalarını kaldıran ekipler, 100 metre ileride toprak kayması nedeniyle yolun kapandığını tespit etti.

Kara yolundaki ulaşım iş makinelerinin çalışmasının ardından normale döndü.

Ayrıca, Samrı Barajı yoluna düşen kaya parçaları da ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
