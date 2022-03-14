Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
 - Güncelleme:

- Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov ve Donetsk'teki sivil yerleşim alanlarını vurmaya devam ediyor.

- Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu

HARKOV - Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov ve Donetsk'teki sivil yerleşim alanlarını vurmaya devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar 19 gündür devam ederken, Rusya'nın stratejik askeri noktalar haricinde sivil alanları da hedef alması sonucu birçok kişi hayatını kaybediyor. Rusya'nın bugün vurduğu Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkov ve Donetsk bölgelerinde de çok sayıda sivil yerleşim alanı zarar gördü. Donetsk'te şehir merkezini hedef alan Rusya, Harkov'da ise vatandaşların yaşadığı çok katlı binaları bombaladı. Olay yerine gelen birçok kişi ve arama kurtarma ekibi göçük altında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor. Saldırılar sonrası, can kaybı ya da yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu

Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu

Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title