- Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu

HARKOV - Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov ve Donetsk'teki sivil yerleşim alanlarını vurmaya devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar 19 gündür devam ederken, Rusya'nın stratejik askeri noktalar haricinde sivil alanları da hedef alması sonucu birçok kişi hayatını kaybediyor. Rusya'nın bugün vurduğu Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkov ve Donetsk bölgelerinde de çok sayıda sivil yerleşim alanı zarar gördü. Donetsk'te şehir merkezini hedef alan Rusya, Harkov'da ise vatandaşların yaşadığı çok katlı binaları bombaladı. Olay yerine gelen birçok kişi ve arama kurtarma ekibi göçük altında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor. Saldırılar sonrası, can kaybı ya da yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.