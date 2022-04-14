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Harkov'da sığınaktaki çocuklara çeşitli gösteriler düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Harkov'da sığınaktaki çocuklara çeşitli gösteriler düzenlendi Ukrayna'nın Harkov kentinde sığınakta kalan çocukların yüzünü güldürmek için gösteriler düzenlendi.

BATMAN (İHA) - - Harkov'da sığınaktaki çocuklara çeşitli gösteriler düzenlendi

HARKOV - Ukrayna'nın Harkov kentinde sığınakta kalan çocukların yüzünü güldürmek için gösteriler düzenlendi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 50. gününde devam ederken, Ukrayna'nın Harkov kentinde sığınakta kalan savaş mağduru çocuklara psikolojik destek olmak amacıyla eğlenceli gösteriler düzenlendi. Spider Man, Batman gibi film kahramanlarının kıyafetlerini giyen görevliler, çocuklara kısa bir süre de olsa savaşı unutturdu. Dans eden çocuklar, sihirbaz gösterileri ile eğlendi. Harkov Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Gorky parkının süper kahramanları sığınaktaki çocuklara gösteriler düzenlemeye devam ediyor" denildi.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov bölgedeki son durum hakkında yaptığı açıklamada, "İşgalciler Harkov'da hiçbir askeri üs olmayan sivil noktaları vurmaya devam ediyor. İzyum kentinde ise durum ciddiyetini koruyor. Askerlerimiz karşı ataklarla düşmana kayıplar verdirmeye devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Harkov'da sığınaktaki çocuklara çeşitli gösteriler düzenlendi

Harkov'da sığınaktaki çocuklara çeşitli gösteriler düzenlendi

Harkov'da sığınaktaki çocuklara çeşitli gösteriler düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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