Harkiv kentinin doğusundaki bir okul bombardıman sonrası ağır hasar aldı Saldırı sonrası hasar gören binalar Askerlerin araçla farklı lokasyonlara geçmesi Saldırı yapılan alanları inceleyen askerler Askerlerin kıyafetleri ve ekipmanları Karargah Sağlık çalışanının askerle ilgilenmesi Çeşitli ilaçlar Askerlerin araçla farklı lokasyonlara geçmesi Askerlerin... Saldırı sonrası hasar gören binalar Askerlerin araçla farklı lokasyonlara geçmesi Saldırı yapılan alanları inceleyen askerler Askerlerin kıyafetleri ve ekipmanları Karargah Sağlık çalışanının askerle ilgilenmesi Çeşitli ilaçlar Askerlerin araçla farklı lokasyonlara geçmesi Askerlerin birbirleriyle konuşmaları Kurşunlanmış bir araç Askerin uydu haritasını incelemesi Askerlerin ormanda yürüyüşü Askerlerin hendek kazması Askerlerin araçla giderken yolda hasar gören bina ve araçları incelemesi UKRAYNA - Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken Harkiv kentinin doğusundaki bir okul bombardıman sonrası ağır hasar aldı. Güncel AA / Wolfgang Schwan Tragger Harkiv Güncel Haberler

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