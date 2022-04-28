Harkiv kentinde saldırılar devam ediyor
AA - Narciso Contreras - Güncel
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Harkiv kenti genel detaylar Zarar görmüş yerleşim yerleri Yanan ev ve araçlar İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor.
Harkiv kenti genel detaylar
Zarar görmüş yerleşim yerleri
Yanan ev ve araçlar
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Kentteki bazı apartmanlar bombardıman sonrası ağır hasar gördü. Bombardıman sonrası yerleşim yerlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
AA / Narciso Contreras - Güncel