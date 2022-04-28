Harkiv kentinde saldırılar devam ediyor

Harkiv kenti genel detaylar

Zarar görmüş yerleşim yerleri

Yanan ev ve araçlar

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Kentteki bazı apartmanlar bombardıman sonrası ağır hasar gördü. Bombardıman sonrası yerleşim yerlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.