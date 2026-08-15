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Kudüs'te Şabat Kafe Protestosu: Harediler ve Aktivistler Karşı Karşıya

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Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, inançlarına göre iş yapmanın yasak olduğu cumartesi (Şabat) günü açık olduğu gerekçesiyle Batı Kudüs'teki Basimta isimli kafeye yönelik protestolarını bu hafta da sürdürdü.

Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, inançlarına göre iş yapmanın yasak olduğu cumartesi (Şabat) günü açık olduğu gerekçesiyle Batı Kudüs'teki Basimta isimli kafeye yönelik protestolarını bu hafta da sürdürdü.

İsrail polisi, 7 haftadır aynı işletmeyi protesto eden Haredilerin daha önce yaptıkları gibi kafeyi basmasını önlemek için yine bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Haredi protestocular, kafeye gelen müşterilere günah işlediklerini ve ölümle cezalandırılacaklarını belirten tehdit içerikli sloganlar attı.

Öte yandan İngilizce ve İbranice "Bizim kutsal hakkımız kahve içmek" yazılı dövizler taşıyan sol eğilimli bir grup aktivist, işletme sahibine destek vermek amacıyla bölgede toplandı ve iki grup karşı karşıya geldi.

İsrail'de son dönemde başta Kudüs olmak üzere Şabat'ta açık tutulduğu gerekçesiyle kafe ve diğer işletmeler kimliği belirlenemeyen saldırganlarca kundaklanıyor.

Basimta Kafe ise Şabat'ta işletmelerin çoğunun kapalı olduğu Batı Kudüs'te Harediler ile seküler İsrailliler arasında bir çatışma noktasına dönüştü.

Kaynak: AA
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