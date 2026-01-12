Albüm: Çin'in Songhua Nehri'nin Donmuş Yüzeyinde Yapılan Kar Temalı Etkinlikler Yoğun İlgi Gördü

HARBİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Songhua Nehri'nin donmuş yüzeyi, yerli halk ve turistlere çeşitli buz ve kar temalı eğlenceler sunan bir "eğlence alanı" olarak ilgi topluyor.