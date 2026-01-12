Albüm: Çin'in Songhua Nehri'nin Donmuş Yüzeyinde Yapılan Kar Temalı Etkinlikler Yoğun İlgi Gördü
Çin'in Harbin şehrindeki Songhua Nehri'nin donmuş yüzeyi, halk ve turistler için çeşitli buz ve kar temalı eğlenceler sunarak dikkat çekiyor.
HARBİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Songhua Nehri'nin donmuş yüzeyi, yerli halk ve turistlere çeşitli buz ve kar temalı eğlenceler sunan bir "eğlence alanı" olarak ilgi topluyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel