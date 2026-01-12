Haberler

Albüm: Çin'in Harbin Kentindeki Dev Kardan Adam Turistlerin Yoğun İlgisini Topladı

Albüm: Çin'in Harbin Kentindeki Dev Kardan Adam Turistlerin Yoğun İlgisini Topladı
Güncelleme:
Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Qunli Müzik Parkı'nda 19 metre yüksekliğinde dev bir kardan adam inşa edildi. Kardan adam, turistlerin ilgisini çekerek parka akın etmelerine neden oldu.

HARBİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Qunli Müzik Parkı'nda 19 metre yüksekliğinde ve 11 metre genişliğinde dev kardan adam yapıldı. Turistler, kardan adamın klasik kırmızı atkısı ve yuvarlak yüzüyle fotoğraf çektirmek için parka akın etti.

