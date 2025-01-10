Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Ziyaretçi Rekoru

HARBİN, 10 Ocak (Xinhua) -- Dünyanın en büyük buz ve kar tema parkı olan Harbin Buz ve Kar Dünyası, parkın açıldığı 21 Aralık 2024'ten bu yana perşembe günü saat 22.00 itibarıyla, sadece 20 günde toplam 1,03 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu ziyaretçi sayısı, 26 yıldır süren geleneksel kış harikasındaki yeni bir rekoru kırdı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekerek ülkenin en önemli kış destinasyonlarından biri haline geldi.

Şehrin ikonik simgesi Harbin Buz ve Kar Dünyası, geçen yıl 800.000 metrekare olan alanını bu yıl 1 milyon metrekareye çıkardı. Bu parkın, 26 yıllık tarihindeki en büyük alan oldu. Tema parkının yapımında 300.000 metreküp buz ve kar kullanıldı.

Parkın tasarımında, şubat ayında açılacak 2025 Harbin Asya Kış Oyunları ve ocak ayı sonunda gerçekleşecek Bahar Bayramı'ndan esinlenilen unsurlar bulunuyor.

Süper buz kaydırakları, buz sarayları, heykeller ve çeşitli buz ile kar eğlence sporlarını içeren parkın popüler cazibe merkezlerine ek olarak, ziyaretçiler yerel mutfağa da ilgi gösteriyor. Turistler arasında en çok tercih edilen yemeklerden biri, 30'dan fazla çeşit malzemenin bir araya getirildiği ve sıcak ve doyurucu bir deneyim sunan büyük güveç oldu.

Harbin Kültür ve Turizm Bürosu'nun istatistiklerine göre, şehir 1 Kasım 2024'ten 7 Ocak 2025'e kadar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,6 daha fazla ziyaretçi ağırladı ve yabancı turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 arttı.