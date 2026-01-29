Haberler

Albüm: Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda Bitki Boyalı Buz Heykeller Yoğun İlgi Görüyor

Albüm: Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda Bitki Boyalı Buz Heykeller Yoğun İlgi Görüyor
Çin'in Harbin kentinde sanatçılar, bitki boyaları kullanarak yenilikçi buz heykelleri üretiyor. Doğal pigmentlerle yapılan bu eserler eridiğinde çevreye zarar vermeden doğaya karışıyor.

HARBİN, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda sanatçılar, bitki boyaları kullanarak buz heykel sanatına yeni bir görsel boyut kazandırdı.

Bitki boyalı buzlar, talaş, yaprak ve çiçeklerden elde edilen pigmentlerin özel bir işlemden geçirilip dondurulmasıyla oluşturulan renkli bloklardan yapılıyor.

İlkbaharın gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte eriyen boyalı buz, doğal parçalanma yoluyla doğaya karışıyor ve çevreye hiçbir kirlilik bırakmıyor.

