Dünyanın En Büyük Buz ve Kar Tema Parkı 17 Aralık'ta Çin'in Harbin Kentinde Açılacak

HARBİN, 15 Aralık (Xinhua) -- Dünyanın en büyük buz ve kar tema parkı olan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nın 27'ncisi, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin başkenti olan ve "buz kenti" olarak da anılan Harbin'de kapılarını açacak.

1,2 milyon metrekare gibi rekor düzeyde bir alan üzerine kurulan park, 17 Aralık'ta halka açılacak. Bu yıl "Buz ve Kar, Masal Dünyası" temasıyla düzenlenen parkta 400.000 metreküp buz ve kar kullanıldı.

Parkta üç ana peyzaj ekseni, büyük bir temalı geçit töreni, bir açık hava sahnesi ve yeni inşa edilmiş 5.000 metrekarelik hava destekli bir tesis yer alacak. Park akıllı aydınlatma ve yapay zeka etkileşimi gibi teknolojik unsurlar da yer alacak.

Parkta Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali'nin açılış töreni, uluslararası buzdan heykel yarışmaları, kar futbolu ve buz hokeyi maçları ve yılbaşı gecesi konseri de dahil olmak üzere bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Biletler, Harbin Buz-Kar Dünyası'nın resmi WeChat hesabı ve Meituan ve Alipay gibi diğer çevrimiçi kanallar üzerinden önceden satın alınabiliyor. Yetişkinler için biletler tanıtım amaçlı olarak 298 yuandan (yaklaşık 42 ABD doları) satılıyor. Bu fiyat 17-23 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak. Biletler, daha sonra standart fiyat olan 328 yuandan satılacak.

Harbin'de Buz ve Kar Dünyası'nın yanı sıra 1,5 milyon metrekarelik Güneş Adası Kar Sergisi ve donmuş Songhua Nehri'nde düzenlenen Buz ve Kar Karnavalı da tanıtılan iki önemli kış adresi olarak öne çıkıyor. Sergide 260 kar heykeli, karnavalda ise 60 buz ve kar eğlence projesi yer alıyor.