Haraç operasyonunda yapımcı Uslu'dan 3,5 milyon avro istendiği iddia edildi

İSTANBUL'da haraç için ev ve işyerlerini kurşunlayan 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında, "Ayla" ve "Müslüm" filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile sanal medya ünlüsü kızı Ecem Uslu'dan 3,5 milyon avro haraç istediği iddia edilen 4 kişinin de bulunduğu öğrenildi. Ecem Uslu'nun eski eşi F.D. ile ortağı S.S. ve daha önce Mustafa Uslu ile 100 milyon liralık alacak nedeniyle davalık olan gayrimenkul danışmanı A.S.'nin de bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, haraç almak amacıyla ev ve işyerlerini kurşunlayan ve tehditle para toplamaya çalıştıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. 12 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin Gasp Büro Amirliği'ndeki sorguları sürerken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ÜNLÜ YAPIMCI VE KIZINDAN PARA İSTEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında, yapımcı Mustafa Uslu ile sanal medya ünlüsü kızı Ecem Uslu'ya telefonla tehdit mesajları göndererek para istedikleri iddia edilen kişilerin de bulunduğu belirtildi.

MUSTAFA USLU ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu'nun tehditlerle ilgili polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Mustafa Uslu'nun şikayetinde, yurt dışı numaralardan kendisine mesaj gönderen kişinin, "A.S.'ye olan borcunu ödeyeceksin. 3,5 milyon Euro'yu vereceksin. Yoksa sen bilirsin" şeklinde tehditte bulunduğunu söylediği belirtildi. Aynı kişilerin kızı ve ailesinin diğer üyelerine de benzer mesajlar gönderdiğini anlatan Uslu'nun, tehditlerin arkasında daha önce davalık olduğu gayrimenkul danışmanı A.S., onun ortağı S.S. ve eski damadı F.D.'nin olabileceğini polise söylediği öğrenildi.

HARAÇ İSTEYENLER ARASINDA ESKİ DAMADI DA VAR

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, tehdit ve zorla para isteme olaylarıyla ilgili aralarında eski damat F.D., gayrimenkul danışmanı A.S. ve ortağı S.S.'nin de bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Gasp Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerin ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı