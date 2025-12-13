Haberler

Senegal Cumhurbaşkanı Faye'ın yönetime gelişini anlatan belgeselin galası yapıldı

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın hapishaneden yönetim koltuğuna uzanan yolculuğunu konu alan belgeselin galası Dakar'da yapıldı. Belgesel, Faye'ın muhalif lider Ousmane Sonko'nun yerine geçiş sürecini ve seçim kampanyasını hapisten yürütmesini ele alıyor.

Senegal'de Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın yönetime geliş öyküsünü konu alan "Hapishaneden saraya" başlıklı belgeselin galası düzenlendi.

Başkent Dakar'da bir sinemada yapılan galaya, Cumhurbaşkanı Faye, Meclis Başkanı El Malick Ndiaye, kabine üyeleri, davetliler ve diplomatlar katıldı.

Fotoğrafçı Abdou Karim Ndoye ile yönetmen Ibra Dia'nın imzasını taşıyan belgesel, dönemin muhalif lideri Ousmane Sonko'nun sağ kolu olan ve seçilme hakkını kaybeden Sonko'nun yerine Cumhurbaşkanı yarışına giren Faye'ın hapishaneden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna uzanan öyküsünü konu alıyor.

Faye, Nisan 2023'te Sonko bağlantılı sokak olaylarında "yalan haber yaymak" suçlamasıyla tutuklanmış ve 11 ay cezaevinde kalmıştı.

Cezaevindeyken Cumhurbaşkanı adayı olan Faye, neredeyse tüm seçim kampanyasını hapishaneden yürütmüştü.

Faye, seçime 10 gün kala özgürlüğüne kavuşmuş ve 24 Mart 2024'te düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda oyların yüzde 57'sini almayı başarmıştı.

Senegal tarihinde ilk turda seçilen ilk muhalif lider olan 44 yaşındaki Faye, aynı zamanda kıtanın seçilmiş en genç Cumhurbaşkanı olarak da tarihe geçmişti.

Belgesel, Faye'ın 11 ay kaldığı hücreden Cumhurbaşkanı olarak yemin ettiği güne kadar Senegal siyasetinde yaşanan kırılmayı ve muhalefetin iktidara uzanan sıra dışı dönüşümünü anlatıyor.

